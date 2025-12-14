L' orologeria svizzera incontra il vetro di Murano all' istituto Abate Zanetti

L'istituto Abate Zanetti ospita un progetto che unisce l'eccellenza dell'orologeria svizzera con l'arte dei maestri vetrai di Murano. Un incontro tra due tradizioni di alta qualità, dove il vetro di Murano si integra con la precisione e l'innovazione delle creazioni orologiere svizzere, dando vita a un connubio unico nel suo genere.

L'arte dei maestri vetrai di Murano si fonde con la tradizione orologiera svizzera ad alta precisione. È il progetto formativo che coinvolge l'istituto scolastico superiore paritario Abate Zanetti di Murano e il gruppo svizzero Groupe Achor Sa, specializzato nella produzione di alta orologeria. Veneziatoday.it

