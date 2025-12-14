‘L’Oro del Reno’ apre la stagione della classica

Un’orchestra di venti elementi inaugura la nuova stagione di Cesenatico Classica. Oggi alle 17, sul palcoscenico del Teatro comunale si esibirà l’orchestra "L’Oro del Reno" diretta da Michela Tintori. La proposta è un ricco repertorio con musiche di Bach, Mozart, Satie e Brahms. Il direttore artistico Thomas Cavuoto crede in questo nuovo progetto: "Abbiamo scelto dei programmi interessanti, puntando sulla qualità degli strumentisti, in un giusto mix fra artisti in carriera e giovani promesse. Queste sono le nostre linee guida che ci hanno dato soddisfazione e ragione. La prima orchestra che ospitiamo è composta da giovani di talento, i quali eseguiranno un bellissimo concerto". Ilrestodelcarlino.it

