L’origine lontana dell’attentato antisemita in Australia L’analisi di D’Anna

L’attentato antisemita avvenuto in Australia ha portato all’identificazione di uno dei responsabili. Si tratta di Naveed Akram, 24 anni, di origini pakistane e residente a Bonnyrigg, sobborgo di Sydney. In questo articolo, analizziamo le origini lontane di questo tragico evento e le conseguenze di un gesto che ha scosso l’intera comunità.

© Formiche.net - L’origine (lontana) dell’attentato antisemita in Australia. L’analisi di D’Anna Identificato uno dei tre attentatori della strage australiana. Si tratta del 24 enne Naveed Akram, di orgini pakistane, residente a Bonnyrigg, un sobborgo di Sydney. “Uno di questi individui era noto all’intelligence. Era presente nelle liste di sorveglianza, ma non in una prospettiva di minaccia immediata, quindi dobbiamo indagare su cosa sia successo. Stiamo cercando di capire se c’è qualcuno nella comunità che ha intenzioni simili” ha affermato Mike Burgess, direttore dell’ Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), l’agenzia di intelligence australiana. Un bilancio terribile ed ancora purtroppo provvisorio, 12 vittime, una cinquantina di feriti e la sconvolgente valenza di un atto d’odio diretto contro gli ebrei di tutto il mondo. Formiche.net 10 anni di Pendenze Pericolose! La nuova apertura è lontana, nel 2026, ma oggi è stata una fantastica giornata per celebrare il punto d'origine di tutto. ? #pendenzepericolose #cycling #pendenzepericolosecarniacycling #bici - facebook.com facebook