Lorenzo Paolieri trovato morto in un baule | le coperte il nastro adesivo e le pigne Ricoverata la mamma ascoltati i fratelli

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campi Bisenzio, nel Fiorentino, si apre un'inchiesta sulla tragica morte di Lorenzo Paolieri, 32 anni, trovato senza vita all’interno di un baule di famiglia. L’indagine si concentra sugli elementi trovati sul luogo, tra cui coperte, nastro adesivo e pigne, mentre la mamma è stata ricoverata. I fratelli sono stati ascoltati in un contesto di grande tensione emotiva.

A Campi Bisenzio, nel fiorentino, emerge una drammatica vicenda familiare. Lorenzo Paolieri, 32 anni, è stato trovato senza vita all?interno di una cassapanca nella casa di famiglia.. Leggo.it

