Lorenzo Paolieri trovato morto in un baule | le coperte il nastro adesivo e le pigne Ricoverata la mamma ascoltati i fratelli

A Campi Bisenzio, nel Fiorentino, si apre un'inchiesta sulla tragica morte di Lorenzo Paolieri, 32 anni, trovato senza vita all’interno di un baule di famiglia. L’indagine si concentra sugli elementi trovati sul luogo, tra cui coperte, nastro adesivo e pigne, mentre la mamma è stata ricoverata. I fratelli sono stati ascoltati in un contesto di grande tensione emotiva.

A Campi Bisenzio, nel fiorentino, emerge una drammatica vicenda familiare. Lorenzo Paolieri, 32 anni, è stato trovato senza vita all?interno di una cassapanca nella casa di famiglia.. Leggo.it Lorenzo Paolieri trovato morto in un baule: le coperte, il nastro adesivo e le pigne. Ricoverata la mamma, ascoltati i fratelli - Lorenzo Paolieri, 32 anni, è stato trovato senza vita all’interno di una cassapanca nella casa di ... leggo.it

Firenze, cadavere trovato in un baule: fratelli ricoverati in struttura protetta - Il corpo di Lorenzo Paolieri, 32 anni, era nascosto da mesi in una stanza dell'abitazione di famiglia a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio ... adnkronos.com

Il corpo di Lorenzo Paolieri era stato occultato circa due anni fa. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia locale di Campi Bisenzio - facebook.com facebook

© Leggo.it - Lorenzo Paolieri trovato morto in un baule: le coperte, il nastro adesivo e le pigne. Ricoverata la mamma, ascoltati i fratelli