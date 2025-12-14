lorenzo mattia berlusconi trionfo a 15 anni nel primo match con la federazione pugilato

Lorenzo Mattia Berlusconi fa il suo debutto ufficiale nel pugilato federale alla giovane età di 15 anni, ottenendo una vittoria al PalaPagnini nel primo match con la Federazione Pugilato Italiana. Un esordio promettente che segna l'inizio di un percorso nel mondo della boxe sotto l'egida della FPI.

Debutto positivo per Lorenzo Mattia Berlusconi, che al PalaPagnini fa il suo ingresso ufficiale nel pugilato federale imponendosi al primo incontro disputato sotto l’egida della FPI. Il quindicenne, figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, si è imposto su Filippo Pegorari della Barge Boxe. Archiviata l’esperienza nel Kombat Tour Italia, chiusa con la conquista della cintura e del titolo regionale under 15 nei 50 kg, Berlusconi ha affrontato il passaggio al contatto pieno nella categoria under 17, 55 kg. Sul ring del palazzetto di Savona, sotto gli occhi dei genitori presenti in tribuna, l’atleta seguito dal tecnico Amedeo Marai ha mostrato solidi progressi e grande carattere. Liberoquotidiano.it

