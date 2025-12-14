Lorenzo Berlusconi vince il primo incontro di boxe ‘vera' papà Piersilvio a bordo ring | Sono teso

Lorenzo Mattia Berlusconi, 15enne nipote di Silvio Berlusconi e figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, ha conquistato il suo primo incontro di boxe professionale a Savona. Un traguardo importante nel mondo della boxe, con il papà Piersilvio presente a bordo ring, ammettendo di essere molto teso durante la competizione.

