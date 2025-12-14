L'Olimpia Milano chiude la stagione casalinga con una vittoria convincente contro Bologna, regalando al pubblico un'ultima serata di festa al Forum prima della pausa. La partita, caratterizzata da intensità e spettacolo, segna un momento importante per la squadra e i tifosi, che si preparano ora a riprendere il cammino dopo questa intensa parentesi.

© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia Milano stende Bologna nell’ultima gara al Forum. Brilla la stessa di Brooks

Milano, 14 dicembre 2025 – È un Forum ebbro di gioia quello che vedere per l’ultimo volta, fino al 15 marzo, la sua Olimpia sul proprio parquet. Il manipolo di biancorossi rimasto in mano a Peppe Poeta fa un altro colpaccio fermando la Virtus Bologna 74-63. Non si può definire in modo diverso quello che ha fatto l’Armani, ancora con gli uomini contati (solo 2 italiani a disposizione), ma con un cuore che coinvolto tutti i 10.000 del Forum. Non potranno trasferirsi tutti al PalaLido da martedì (contro il Real Madrid ) dove l’Olimpia giocherà per i prossimi 4 mesi, ma la sensazione è che il pubblico si sia di nuovo innamorato della sua Olimpia dopo queste prestazioni. Sport.quotidiano.net

L’Olimpia Milano stende Bologna nell’ultima gara al Forum. Brilla la stessa di Brooks - Un’altra impresa per i biancorossi che di nuovo in 8 uomini vincono anche contro l’ex capolista Virtus per 74- sport.quotidiano.net