L’Olimpia Milano stende Bologna nell’ultima gara al Forum Brilla la stessa di Brooks

L'Olimpia Milano chiude la stagione casalinga con una vittoria convincente contro Bologna, regalando al pubblico un'ultima serata di festa al Forum prima della pausa. La partita, caratterizzata da intensità e spettacolo, segna un momento importante per la squadra e i tifosi, che si preparano ora a riprendere il cammino dopo questa intensa parentesi.

Milano, 14 dicembre 2025 – È  un Forum ebbro di gioia quello che vedere per l’ultimo volta, fino al 15 marzo, la sua Olimpia sul proprio parquet. Il manipolo di biancorossi rimasto in mano a Peppe Poeta fa un altro colpaccio fermando la Virtus Bologna 74-63. Non si può definire in modo diverso quello che ha fatto l’Armani, ancora con gli uomini contati (solo 2 italiani a disposizione), ma con un cuore che coinvolto tutti i 10.000 del Forum. Non potranno trasferirsi tutti al PalaLido da martedì (contro il Real Madrid ) dove l’Olimpia giocherà per i prossimi 4 mesi, ma la sensazione è che il pubblico si sia di nuovo innamorato della sua Olimpia dopo queste prestazioni. Sport.quotidiano.net

