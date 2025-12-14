Loftus-Cheek via dal Milan a gennaio | lo scambio che mette in offside l’Inter
Loftus-Cheek lascia il Milan a gennaio, coinvolto in uno scambio che complica i piani dell’Inter. Il centrocampista inglese, considerato un possibile protagonista dopo una stagione difficile, sarà utilizzato come contropartita per il giocatore preferito di Igli Tare. La vicenda segna una svolta importante per il calciatore e per le strategie di mercato delle squadre coinvolte.
Il centrocampista inglese nelle vesti di contropartita per il pallino di Igli Tare A inizio stagione, complice il ritorno di Allegri, in molti avevano pronosticato per Loftus-Cheek una stagione da protagonista, dopo l’ultima terribile annata vissuta più fuori che dentro al campo. Almeno fin qui, invece, è stata poco diversa da quella passata: non ha giocato tantissimo, un totale di 715? in campionato, ed ecco che i rumors su un s uo possibile addio (addirittura a gennaio) sono tornati a essere molto insistenti. (AnsaFoto) – Calciomercato. Calciomercato.it
Milan, Loftus Cheek è stufo e vuole andar via: piace a due club di serie A - Sul centrocampista inglese, che punta alla convocazione ai Mondiali, si sono fiondati due club di Serie A. sport.virgilio.it
Mercato Lazio, Loftus Cheek del Milan resta una pista calda: aumenta la concorrenza per gennaio, le ultime - Mercato Lazio, il rossonero Loftus Cheek nel mirino dei biancocelesti per gennaio: aumenta la concorrenza La Lazio si sta muovendo con discrezione in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di s ... lazionews24.com
LOFTUS-CHEEK TITOLARE IN MILAN-SASSUOLO? ? Ballottaggio aperto tra il centrocampista inglese ???????????? e Samuele #Ricci ???? per una maglia da titolare contro il #Sassuolo Nonostante la buona prestazione contro il #Torino, Ricci dovrebbe partire dalla pa - facebook.com facebook
Loftus-Cheek verso una maglia da titolare domani a pranzo in Milan-Sassuolo: in mezzo, lui, Modric e Rabiot. Nuova chance per Nkunku, in coppia con Pulisic. Si va verso la formazione di Torino, con l’ovvia eccezione di Leao. x.com
