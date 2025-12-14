Loftus-Cheek via dal Milan a gennaio | lo scambio che mette in offside l’Inter

Loftus-Cheek lascia il Milan a gennaio, coinvolto in uno scambio che complica i piani dell’Inter. Il centrocampista inglese, considerato un possibile protagonista dopo una stagione difficile, sarà utilizzato come contropartita per il giocatore preferito di Igli Tare. La vicenda segna una svolta importante per il calciatore e per le strategie di mercato delle squadre coinvolte.

Il centrocampista inglese nelle vesti di contropartita per il pallino di Igli Tare A inizio stagione, complice il ritorno di Allegri, in molti avevano pronosticato per Loftus-Cheek una stagione da protagonista, dopo l’ultima terribile annata vissuta più fuori che dentro al campo. Almeno fin qui, invece, è stata poco diversa da quella passata: non ha giocato tantissimo, un totale di 715? in campionato, ed ecco che i rumors su un s uo possibile addio (addirittura a gennaio) sono tornati a essere molto insistenti. (AnsaFoto) – Calciomercato. Calciomercato.it

Milan, Loftus Cheek è stufo e vuole andar via: piace a due club di serie A - Sul centrocampista inglese, che punta alla convocazione ai Mondiali, si sono fiondati due club di Serie A. sport.virgilio.it