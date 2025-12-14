lo squalo torna in sala tra denti e oggetti di scena

Domenica speciale al cinema Notorious Cinemas di Ferrara, dove torna in sala lo Squalo. Un evento imperdibile tra denti aguzzi e oggetti di scena, offrendo agli appassionati un’immersione nel mondo del cinema e delle sue icone. Un appuntamento da segnare in agenda per tutti gli amanti del grande schermo e delle atmosfere cinematografiche.

Una domenica nel segno del cinema. Il luogo da segnare in agenda, cinema Notorious Cinemas di Ferrara, Centro Commerciale Darsena City. La data, quella di oggi. Sul grande schermo un film che ha segnato la storia del cinema. In occasione dei 50 anni dall’uscita in Italia de Lo Squalo di Steven Spielberg (dicembre ‘75) torna in sala il film straordinariamente per la giornata di oggi. Ad accompagnare l’uscita in sala esposizioni di denti di squalo, fossili e oggettistica di scena proveniente direttamente dagli Usa dal set del film. L’evento sarà arricchito dalla presenza di illustratori e illustratrici che esibiranno le loro opere in tema col film e dal creator Lorenzo Divus, specializzato in cinema e franchise cinematografici di successo, oltre alla presenza dell’ Associazione Didò, realtà locale che si occupa di didattica, comunicazione ambientale e divulgazione scientifica. Ilrestodelcarlino.it

