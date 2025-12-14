Lo show di Atreju tra liti abbracci e battute Renzi fa il mattatore Valditara tira dritto

L'evento di Atreju si è distinto per tensioni, battute e momenti di confronto tra politici. Renzi ha monopolizzato l'attenzione con il suo spirito, mentre Valditara ha insistito sulla sua posizione, rispondendo alle polemiche e alle accuse provenienti dall'opposizione. Un'occasione di dibattito acceso tra diverse anime della politica italiana.

E poi il fascista sarei io, si lamenta Giuseppe Valditara. Semmai, dice dal palco di Atreju, è vero il contrario, "ad avere una mentalità totalitaria sono alcuni esponenti dell'opposizione", quelli che "contestano che io voglia scoprire se Francesca Albanese ha incitato ad occupare le scuole perché il governo sarebbe complice di un genocidio". Applausi, emozioni, platea piuttosto calda. E poi la banderuola sarei io, si lamenta poche ore dopo sullo stesso palco Matteo Renzi, impegnato in un "uno contro tutti" su riforme e legge elettorale. Il pubblico borbotta, fischia commenta, interloquisce con l'ex premier che certo non si sottrae.

