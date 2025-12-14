Lo scontro sul ponte La Provincia non ci sta Ricorso in tribunale contro l’ordinanza anti-tir

Lo scontro tra Provincia e Comune di Santo Stefano Magra si acuisce sulla gestione del traffico verso il nuovo ponte. Dopo l’ordinanza che limita il transito ai mezzi pesanti, la Provincia ha deciso di ricorrere in tribunale, dando il via a una disputa legale che potrebbe ridefinire le competenze e le modalità di circolazione nella zona.

Alla fine sarà una guerra legale tra istituzioni a decidere chi ha ragione sull’ordinanza con cui all’inizio dello scorso novembre il Comune di Santo Stefano Magra ha vietato il transito ai mezzi pesanti oltre i 35 quintali lungo le strade comunali che conducono al nuovo ponte destinato a unire Ceparana e Santo Stefano. La Provincia nei giorni scorsi ha infatti deciso di impugnare al Tribunale amministrativo regionale il dispositivo comunale firmato dal comandante della Polizia locale di Santo Stefano che, nel dettaglio, ha stabilito il divieto permanente di transito ai veicoli con massa superiore ai 35 quintali a partire da via Togliatti in prossimità dell’area parcheggio antistante l’edificio logistica Natali, lungo tutta via Arenelle fino all’intersezione con il nuovo ponte. Lanazione.it Lo scontro sul ponte. La Provincia non ci sta. Ricorso in tribunale contro l’ordinanza anti-tir - Il sindaco ha vietato il transito dei mezzi pesanti oltre i 35 quintali. lanazione.it

