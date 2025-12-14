Lo scandalo Coupang travolge la Corea del Sud | rubati i dati di 34 milioni di clienti

Lo scandalo Coupang ha scosso la Corea del Sud, coinvolgendo il furto di dati di oltre 34 milioni di clienti. Il più grande rivenditore online del Paese si trova al centro di questa crisi, che solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei dati e sulla protezione della privacy degli utenti.

L’ultimo terremoto che ha scosso la Corea del Sud riguarda Coupang, il più grande rivenditore online del Paese. Questa specie di Amazon locale è finito al centro delle polemiche per una clamorosa violazione dei dati riguardante i suoi utenti: una falla senza precedenti nei sistemi di sicurezza dell’azienda che ha potenzialmente coinvolto circa 34 milioni di account. L’autorità nazionale per la sicurezza di Internet ha subito avviato le indagini per capire cosa è accaduto ma ha anche spiegato che intanto potrebbero essere state divulgate ingenti quantità di informazioni sensibili. I primi numeri parlano di 33,7 milioni di account finiti nelle mani di chissà chi e per chissà quale scopo. It.insideover.com