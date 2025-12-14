Lo ha perso nell' Himalaya | il mistero dell' ordigno nucleare Usa sparito nel nulla

Durante una missione segreta negli Himalaya, gli Stati Uniti hanno smarrito un generatore contenente plutonio, sollevando interrogativi sulla sua scomparsa. L'evento, avvolto nel mistero, pone preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione di materiali nucleari in aree remote e inaccessibili.

© Ilgiornale.it - "Lo ha perso nell'Himalaya": il mistero dell'ordigno nucleare Usa sparito nel nulla Gli Stati Uniti hanno perso un generatore pieno di plutonio nell' Himalaya nel corso di una missione segreta ancora avvolta nel mistero. Questa storia pazzesca risale al 1965 ma è stata resa nota soltanto oggi. Nel bel mezzo della Guerra Fredda, un team di scalatori americani, selezionati dalla CIA per le loro abilità alpinistiche, insieme ad alcuni indiani, aveva portato con sé un'antenna, i cavi e, cosa più importante, lo SNAP-19C, un generatore portatile progettato in un laboratorio top secret e alimentato da combustibile radioattivo, simile a quelli utilizzati per l'esplorazione delle profondità marine e dello Spazio.