Liz Truss l’ex prima ministra britannica continua a far discutere | dal complottismo a… Trump

Liz Truss, ex prima ministra britannica, continua a essere al centro dell'attenzione, alimentando polemiche e discussioni. Sempre più vicina alle posizioni dell’estrema destra trumpiana, sostiene che il suo breve mandato sia stato sabotato da un complotto. La sua figura rimane oggetto di attenzione politica e mediatica, suscitando reazioni e analisi su un possibile allineamento con spin più conservatori e controversi.

Liz Truss, dimostratasi sempre più vicina all’estrema destra trumpiana, afferma che il suo mandato abbia avuto vita breve a causa di un complotto. Recentemente ha avviato uno show su YouTube, chiamato The Liz Truss Show, in cui emerge la sua posizione politica radicalizzata. The Liz Truss Show. Liz Truss, l’ex prima ministra britannica il cui mandato durò 49 giorni nel 2022, è ancora alle prese con il fallimento del suo governo. Negli ultimi anni ha acuito le sue posizioni politiche, diventando in linea con l’estrema destra trumpiana. Truss sostiene che il suo mandato sia durato poco a causa di un “gigantesco complotto”, omettendo quella che poi si è rivelata essere la realtà: perse la fiducia del suo Partito Conservatore a causa di una riforma finanziaria spericolata. Metropolitanmagazine.it

La nuova vita di Liz Truss - L'ex prima ministra britannica è una fan sperticata di Trump, dice di essere stata «deposta» da un complotto e da poco ha anche uno show su YouTube ... ilpost.it