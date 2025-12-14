Livigno | inaugurata la nuova seggiovia Altavista

A Livigno, una giornata di sole ha accompagnato l'inaugurazione della nuova seggiovia Altavista, simbolo del recente rinnovamento delle infrastrutture di Montagna Carosello 3000. Un evento che segna un passo importante in vista della prossima stagione olimpica, migliorando l'accessibilità e l'offerta turistica della zona.

A Livigno è stata inaugurata la cabina primaria Enel più alta d’Italia, un’infrastruttura chiave per supportare i Giochi Olimpici Invernali 2026 e migliorare in modo duraturo la rete elettrica del territorio, nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Leggi la noti - facebook.com facebook

Abbiamo inaugurato a Livigno la Cabina Primaria più alta d’Italia: un impianto ipogeo a 2.177 m, digitalizzato e integrato nel paesaggio alpino. Un progetto che unisce innovazione e tutela dell’ecosistema, per un territorio più connesso e sostenibile. bit.ly/48 x.com