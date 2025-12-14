LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | Sommariva Moioli secondi alle spalle della Gran Bretagna
Segui in tempo reale le emozioni dello Snowboardcross a Cervinia 2025. La gara vede protagonisti atleti di alto livello, tra cui Michela Moioli, che ha effettuato una straordinaria rimonta, concludendo al secondo posto dietro la britannica Charlotte Bankes. Rimani aggiornato sugli ultimi sviluppi e risultati della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:55 Gran rimonta di Michela Moioli, che si inchina soltanto alla britannica Chalotte Bankes. Vittoria dunque per la Gran Bretagna, Italia 1 seconda, podio completato da Francia 2. ITALIA SECONDA! 10:53 Run complicata per Lorenzo Sommariva, che parte ad handicap e non riesce a risalire. L’azzurro chiude quarto ma a soli 39 centesimi dalla vetta. Tocca a Moioli! 10:52 E’ il momento della big final con SommarivaMoioli! Gli azzurri sfidano Francia 2, Germania e Gran Bretagna. 10:49 Come accaduto in semifinale Lisa Francesia Boirai paga dazio sull’ultimo salto. Oasport.it
