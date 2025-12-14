LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | Sommariva Moioli secondi alle spalle della Gran Bretagna

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale le emozioni dello Snowboardcross a Cervinia 2025. La gara vede protagonisti atleti di alto livello, tra cui Michela Moioli, che ha effettuato una straordinaria rimonta, concludendo al secondo posto dietro la britannica Charlotte Bankes. Rimani aggiornato sugli ultimi sviluppi e risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:55 Gran rimonta di Michela Moioli, che si inchina soltanto alla britannica Chalotte Bankes. Vittoria dunque per la Gran Bretagna, Italia 1 seconda, podio completato da Francia 2. ITALIA SECONDA! 10:53 Run complicata per Lorenzo Sommariva, che parte ad handicap e non riesce a risalire. L’azzurro chiude quarto ma a soli 39 centesimi dalla vetta. Tocca a Moioli! 10:52 E’ il momento della big final con SommarivaMoioli! Gli azzurri sfidano Francia 2, Germania e Gran Bretagna. 10:49 Come accaduto in semifinale Lisa Francesia Boirai paga dazio sull’ultimo salto. Oasport.it

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: prove generali di Olimpiadi nella gara a coppie miste - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara a coppie mista di snowboardcross di Cervinia. oasport.it

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: Moioli esordisce con un secondo posto! Doppietta in famiglia per i fratelli Chollet nella gara maschile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi ... oasport.it

live snowboardcross cervinia 2025 in diretta sommariva moioli secondi alle spalle della gran bretagna

© Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: Sommariva/Moioli secondi alle spalle della Gran Bretagna

FIS Snowboard Cross World Cup Breuil-Cervinia 2025

Video FIS Snowboard Cross World Cup Breuil-Cervinia 2025