LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | prove generali di Olimpiadi nella gara a coppie miste

Benvenuti alla diretta live della gara a coppie miste di snowboardcross a Cervinia 2025, prova generale delle Olimpiadi. Seguite con noi aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa competizione cruciale. Cliccate sul link per aggiornamenti continui e per non perdere nessun momento di questa emozionante manifestazione sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara a coppie mista di snowboardcross di Cervinia. Sulle nevi italiane gli azzurri fanno le prove generali in vista dell’appuntamento clou chiamato Milano-Cortina 2026. Due le coppie italiane in gara, con i quarti di finali che inizieranno alle 10.00 e la finalissima che si terrà a cavallo delle 11.00. Spettacolo assicurato a Cervinia con le migliori coppie che si sfideranno nelle diverse heat. Percorso di 948 metri con 103 metri di dislivello. 11 le nazioni al via per 16 coppie che si affronteranno a partire dalle quattro heat di quarti di finale. Oasport.it

