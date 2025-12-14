LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | le due coppie azzurre avanzano in semifinale

Segui in tempo reale le emozioni della gara di Snowboardcross a Cervinia 2025. Le coppie azzurre avanzano con successo in semifinale, dimostrando determinazione e abilità. Aggiorna la diretta per non perdere nessun dettaglio di questa competizione ricca di adrenalina e talento italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEMIFINALE 10:16 ALE’ AZZURRI! Lisa spinge fino al traguardo e chiude al primo posto superando la Germania. 10:16 Gran partenza dell’azzurra, che passa al comando. 10:15 Visintin chiude al secondo posto ad 8 centesimi da USA 1, ma la Germania è attaccata agli azzurri. Tocca a Francesia Boirai. 10:14 Spazio ad Italia 2 di VisintinFrancesia Boirai. Gli azzurri sfidano USA 1, Germania ed Australia 2. 10:12 Trespeuch riesce ad amministrare il vantaggio. Avanzano in semifinale Francia 2 e Svizzera 2. 10:10 Stesso tempo per il francese Aidan Chollet ed il canadese Grondin. Oasport.it

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: prove generali di Olimpiadi nella gara a coppie miste

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara a coppie mista di snowboardcross di Cervinia.

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: Moioli esordisce con un secondo posto! Doppietta in famiglia per i fratelli Chollet nella gara maschile

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi ...

Era il debutto stagionale dello snowboardcross e nelle nevi di casa di Cervinia, Michela Moioli piazza subito un secondo posto importantissimo per sbloccare la situazione. La campionessa olimpica e mondiale vuole lasciare un segno indelebile nella sua nev - facebook.com facebook

Michela Moioli non si ferma mai Secondo posto a Cervinia e podio numero 45 in carriera. Brava anche la giovane Boirai, settima e al miglior risultato personale #Snowboardcross #Moioli #Cervinia x.com