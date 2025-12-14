LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | iniziano i quarti di finale
Segui in tempo reale i quarti di finale di Snowboardcross a Cervinia 2025. La competizione è in pieno svolgimento, con gli atleti azzurri impegnati contro avversari internazionali. Rimani aggiornato sugli sviluppi della gara e sui risultati delle qualificazioni, mentre gli atleti si sfidano per conquistare un posto in semifinale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:05 Tocca ad Italia 1 i SommarivaMoioli. Gli azzurri incrociano Svizzera 1, Gran Bretagna ed Austria. 10:03 SUBITO FUORI FRANCIA 1! Casta arriva lunga sul penultimo salto e si fa infilare dalla Cechia con l’Australia che taglia il traguardo in prima posizione. 10:02 Josie Baff dovrà difendere il piccolo gap costruito dal compagno di squadra. 20 centesimi di ritardo per Lea Casta. 10:00 Si parte subito con i favoriti di Francia 1 (Jonas CholletCasta) impegnati contro Australia 1, Cechia e Giappone. QUARTI DI FINALE 9:58 Il format prevede la prima run disputata dagli uomini, con le donne che proseguiranno ad inseguimento in base al risultato ottenuto dai colleghi. Oasport.it
