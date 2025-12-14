LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | dalle 10.00 la prova a squadre miste

Segui in tempo reale la prova a squadre miste di snowboardcross a Cervinia 2025, con inizio alle 10:00. La competizione vede protagonisti i favoriti francesi, insieme a Australia, Repubblica Ceca e Giappone. Tieni d'occhio la diretta per aggiornamenti costanti su questa emozionante giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:00 Si parte subito con i favoriti di Francia 1 (CholletCasta) impegnati contro Australia 1, Cechia e Giappone. QUARTI DI FINALE 9:58 Il format prevede la prima run disputata dagli uomini, con le donne che proseguiranno ad inseguimento in base al risultato ottenuto dai colleghi. 9:57 Lorenzo SommarivaMichela Moioli per Italia 1, mentre Omar Visintin e Lisa Francesia Boirai costituiscono Italia 2. 9:56 Condizioni perfette a Cervinia, dove la mattinata è splendida. Sarà grande spettacolo. 9:53 16 le coppie in gara per un totale di 11 nazioni partecipanti. Oasport.it

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: prove generali di Olimpiadi nella gara a coppie miste - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara a coppie mista di snowboardcross di Cervinia. oasport.it

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: Moioli esordisce con un secondo posto! Doppietta in famiglia per i fratelli Chollet nella gara maschile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi ... oasport.it

Era il debutto stagionale dello snowboardcross e nelle nevi di casa di Cervinia, Michela Moioli piazza subito un secondo posto importantissimo per sbloccare la situazione. La campionessa olimpica e mondiale vuole lasciare un segno indelebile nella sua nev - facebook.com facebook

Michela Moioli non si ferma mai Secondo posto a Cervinia e podio numero 45 in carriera. Brava anche la giovane Boirai, settima e al miglior risultato personale #Snowboardcross #Moioli #Cervinia x.com