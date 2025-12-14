LIVE Sci di fondo 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA | vincono Hedegart e Simpson l’Italia torna sulla terra

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo sui 10 km a Davos 2025. Hedegart e Simpson si contendono la vittoria, mentre l’Italia affronta una prova difficile. Aggiorna la diretta per rimanere aggiornato sui risultati e sugli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:40 CLASSIFICA 10 km DAVOS (SUI): 1. Karoline Simpson Larsen (NOR) 2. Moa Ilar (SWE) 3. Astrid Øyre Slind (NOR) 4 Maja Dahlqvist (SWE) 5. Jessie Diggins (USA) 25. Caterina GANZ 30. Maria GISMONDI 37. Anna COMARELLA 14:36 Vince Larsen su Ilar terza Slind addirittura: Diggins neanche sul podio! 14:35 Chiude Simpson ed ha perso tanto da Ilar. Slind ha la chance! Che duello per la vittoria Slind-Simpson Larsen!! 14:32 Perde ancora Diggins, si conclude la lotta per la vittoria oggi della detentrice della Coppa del Mondo. 14:30 Slind ha il tempo di Simpson Larsen ai 5,0km. Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA: ancora Einar Hedegart! Italia in flessione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:54 Hedegart chiude la 4^ gara di Coppa del Mondo con il 3° podio: questa è la Norvegia! oasport.it