LIVE Sci di fondo 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA | si accende la miccia tra i norvegesi! Barp migliore azzurro

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo sui 10 km a Davos 2025. La competizione si infiamma tra i migliori atleti, con i norvegesi protagonisti e un Barp in evidenza tra gli azzurri. Resta aggiornato sugli sviluppi e sui risultati più emozionanti, tra sorpassi e momenti di tensione, in diretta dalla pista svizzera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE KLAEBO! Davanti di un secondo ad Hedegart. E’ nero il fuoriclasse norvegese. Indietro invece oggi Carollo, paga già 27? dopo 2.4km Barp miglior azzurro per adesso. Paga 24? da Hedegart a metà competizione! Dai Elia che è buono! 10:30 Amundsen non può che perdere, +7?1 da Hedegart scatenato! 10:29 Hedegart continua la sua marcia verso la 2^ vittoria di fila, 25? su Musgrave ai 6.6km. AHHH! Già +14?4 per Carollo dopo 1.6km. 10:28 Nyenget tira giù mezzo secondo da Amundsen al 2.4km. 10:27 Salta per aria intanto Iver Tildheim Andersen, forse è caduto. In ogni caso paga quasi 20? da Musgrave nel secondo giro. Oasport.it LIVE Sci di fondo, 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA: Maria Gismondi cerca un acuto, attenzione a Carollo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove a tecnica libera con partenza ad ... oasport.it

