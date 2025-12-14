LIVE Sci di fondo 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA | partita la gara maschile Klaebo per la rivincita Italia per sognare

Live dallo Sci di Fondo a Davos 2025, la gara maschile dei 10 km classici è iniziata. Tra atleti in cerca di rivincite e speranze italiane, la competizione si preannuncia emozionante. Segui in tempo reale gli aggiornamenti, le posizioni e le strategie di una delle competizioni più attese della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si inserisce proprio Hiyvarinen. 10:00 Buoni materiali Svezia, Ekberg ex-aequo con Haeggstroem. 09:59 Haeggstroem (SWE) ha il miglior tempo ai primi rilevamenti cronometrici, lo svedese è partito forte. 09:58 In pista Simone Daprà! 09:57 In pista Korostelev (RUS) che gareggia sotto bandiera neutrale! 09:55 Partito il finnico Hyvarinen, argento mondiale in staffetta a Planica e ottimo pattinatore. 09:53 Siamo curiosi di vedere il russo Korostelev. Ieri fuori dai 50 nella sprint, vediamo se oggi sa dare un sussulto! Deve guadagnarsi la qualificazione olimpica. Oasport.it LIVE Sci di fondo, 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA: Maria Gismondi cerca un acuto, attenzione a Carollo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove a tecnica libera con partenza ad ... oasport.it

