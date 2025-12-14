LIVE Sci di fondo 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA | iniziata la gara donne Gismondi e Ganz per stupire!

LIVE Sci di fondo, 10 km sprint a Davos 2025: la gara femminile è iniziata con Gismondi e Ganz in evidenza. Segui gli aggiornamenti e le ultime notizie sulla competizione, con le migliori atlete pronte a darsi battaglia per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 Italia che ha piazzato Gismondi sesta e Ganz nelle 20 a Trondheim nel format! 13;48 Le migliori partiranno intorno alle 14:20, Macao circa dieci minuti alle italiane! INIZIATA LA GARA FEMMINILE! 13:40 Mancano le svedesi di punta, la scandinava da podio, in contumacia di Weng potrebbe essere Ilar. 13:34 Al via anche, con il 20, Anna Comarella. 13:33 Maria Gismondi e Caterina Ganz partiranno sostanzialmente insieme visto che la prima ha il 25 e la seconda il 26. Chissà che la seconda Azzurra non possa trarre beneficio da questa circostanza. 13:29 Ancora 15’ e vi racconteremo la 10 chilometri a tecnica libera di Davos. Oasport.it LIVE Sci di fondo, 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA: ancora Einar Hedegart! Italia in flessione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:54 Hedegart chiude la 4^ gara di Coppa del Mondo con il 3° podio: questa è la Norvegia! oasport.it

