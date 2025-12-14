LIVE Sci di fondo 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA | guida un russo partiti gli italiani! In pista a breve la Norvegia!

Segui in tempo reale lo sci di fondo sui 10 km a Davos 2025, con la gara in corso e gli atleti italiani partiti. La competizione vede il dominio di un russo in testa, mentre la Norvegia si prepara a scendere in pista. Aggiornamenti continui sul miglioramento dei tempi e le posizioni degli atleti, con il focus sui protagonisti di questa tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE HEEEDEGART! Miglior tempo di 4 decimi su Korostelev. 10:17 Andersen guadagna un altro secondo su Korostelev ma lo attendiamo a metà competizione. In pista Elia BARP! 10:16 Bene Lapalus al primo rilevamento, bene anche Ventura a metà gara a +12? da Notz. 10:15 Perde ancora Pellegrino ai 2.6! ANDERSEN! Inizia la gara della Norvegia, secondo tempo dietro Korostelev, che ha voluto lanciare segnali importanti ad inizio gara salvo poi cedere il passo. 10:14 Bene Moch al chilometro e sei. Iversen e Stenshagen in pista! Partito anche Anger, l’anti Norvegia? 10:13 Pellegrino paga già 13? al primo rilevamento, ma lui sa gestire al meglio la gara. Oasport.it

