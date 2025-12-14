LIVE Sci di fondo 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA | ancora Einar Hedegart! Italia in flessione

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo sui 10 km in tecnica libera a Davos 2025. Einar Hedegart si conferma protagonista, mentre l'Italia fatica a mantenere le posizioni. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e classifiche live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA 10KM TECNICA LIBERA DAVOS (SUI): Einar HEDEGART (NOR) 22.40:7. Harald Østberg AMUNDSEN (NOR) +11?1. Mattis STENSHAGEN (NOR) +18?4. Johannes Høsflot KLAEBO (NOR) +24?1. Martin Løwstrøm Nyenget (NOR) +30?8. Andrew Musgrave (GBR) +31?6. 10:48 Chiude 8° il norvegese. Abbiamo la top 6 definitiva! 10:48 Attendiamo Ree e poi vi daremo la standing! 10:47 Chiude la leggenda Johannes H. Klaebo! Chiude una due giorni senza podi, e se oggi ci si attendeva la carestia, ieri è tornato a concludere fuori dai primi 12 una sprint dopo 4 anni. Barp dovrebbe rimanere nei primi 20. Oasport.it

