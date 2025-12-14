LIVE Sci alpino SuperG St Moritz 2025 in DIRETTA | splendida gara di Robinson Goggia in lotta per il podio

Segui in tempo reale le emozioni dello sci alpino con la gara di SuperG a St. Moritz 2025, dove Robinson si distingue e Goggia si contenderà il podio. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi più importanti delle competizioni in corso.

11.20 Dopo metà gara l'americana ha 34 centesimi di ritardo da Robinson. 11.19 È il momento di Lindsey Vonn, che ha vinto tre volte in SuperG a St. Moritz. 11.18 Si rialza Aicher. Per fortuna non ci sono conseguenze per la tedesca. 11.17 Nooooo. Brutta caduta della tedesca che atterra male dal salto, scivola per diversi metri e rimane a terra. Vediamo se Aicher riuscirà a rialzarsi ed uscire sulle sue gambe. Sarebbe un duro colpo perdere un'altra grande protagonista come lei 11.

08/12/2002 - Oro nel SuperG ai mondiali di sci alpino di Lake Louise per l'italiana Karen Putzer #accaddeoggi x.com

SEMPRE PIÙ VICINO! Sesto in discesa libera, quarto ieri in superG! Dominik Paris corteggia il podio e si conferma il più veloce dei nostri azzurri dello sci alpino a Beaver Creek! ? “Arrivare in fondo così è ottimo. Il bilancio delle prime gare è positivo”. #It - facebook.com facebook