LIVE Sci alpino SuperG St Moritz 2025 in DIRETTA | Robinson sorprende tutti Goggia torna sul podio

Segui in tempo reale le emozioni dello sci alpino a St. Moritz 2025, con Robinson che sorprende tutti e Goggia tornata sul podio. Non perdere gli aggiornamenti live anche dallo slalom maschile di Val d’Isère alle 9. Resta con noi per vivere ogni momento di questa giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.30 Trentottesimo posto per Vicky Bernardi che sbaglia prima del salto Rominger e perde molto nel finale. Peccato perchè l’azzurra aveva limitato i danni nel muro. 12.28 Ventottesima posizione per Maryna Gasienica-Daniel che chiude a 2.19 da Robinson. È il momento dell’ultima italiana in gara, Vicky Bernardi 12.27 Quarantatreesimo posto per Rosa Pohjolainen a 4.06. 12.27 Essendo questo il primo Super G della stagione la classifica di specialità rispecchierà l’ordine d’arrivo odierno 12. Oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2025 in DIRETTA: Robinson incanta, Goggia lotta per il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9. oasport.it

Coppa del Mondo Sci LIVE, 14 dicembre 2025. SuperG femminile St.Moritz: start list, orari TV, italiane in pista - Moritz, il primo della stagione sulla Corviglia. discoveryalps.it

08/12/2002 - Oro nel SuperG ai mondiali di sci alpino di Lake Louise per l'italiana Karen Putzer #accaddeoggi x.com

SEMPRE PIÙ VICINO! Sesto in discesa libera, quarto ieri in superG! Dominik Paris corteggia il podio e si conferma il più veloce dei nostri azzurri dello sci alpino a Beaver Creek! ? “Arrivare in fondo così è ottimo. Il bilancio delle prime gare è positivo”. #It - facebook.com facebook