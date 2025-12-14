LIVE Sci alpino SuperG St Moritz 2025 in DIRETTA | Robinson sorprende tutti Goggia torna sul podio 3 italiane in top 10

Segui in tempo reale le ultime emozioni dallo Sci alpino a St. Moritz 2025, con Robinson che sorprende tutti e Goggia che torna sul podio. Tre italiane finiscono nella top 10, mentre si attende l’azione dello slalom maschile di Val d’Isère alle 9. Resta aggiornato con la nostra diretta live per non perdere nessun dettaglio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del Super G di St. Moritz. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 12.39 Questa la classifica del Super G di St. Moritz: 1 Alice Robinson NZL 1:14.84 2 Romane Miradoli FRA 1:14.92 +0.08 3 Sofia Goggia ITA 1:15.03 +0.19 4 Lindsey Vonn USA 1:15.11 +0.27 5 Laura Gauche FRA 1:15.22 +0. Oasport.it

