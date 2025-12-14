LIVE Sci alpino SuperG St Moritz 2025 in DIRETTA | Robinson incanta Goggia in lotta per il podio bene Curtoni

Segui in tempo reale lo spettacolare SuperG di St. Moritz 2025, con Robinson protagonista e Goggia in corsa per il podio. Buoni risultati anche per Curtoni, mentre si prepara lo slalom maschile di Val d’Isère alle 9. Resta aggiornato sugli ultimi sviluppi e le performance degli atleti in questa emozionante giornata di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.38 Dopo metà gara la francese ha un ritardo di 26 centesimi nonostante alcune sbavature commesse sul muro. 11.37 È il momento di Laura Gauche. 11.36 L’austriaca è partita all’attacco, facendo il miglior tempo nella parte alta. Sul muro però iniziano i problemi con Puchner che finisce larghissima ed è fuori. 11.35 Partita Mirjam Puchner 11.35 Quinta posizione per Blanc!! La svizzera paga l’errore in uscita dal muro, portandosi la poca velocità fino al salto del Rominger. Oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2025 in DIRETTA: splendida gara di Robinson, attesa per Goggia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D'ISERE ALLE 9. oasport.it

Coppa del Mondo Sci LIVE, 14 dicembre 2025. SuperG femminile St.Moritz: start list, orari TV, italiane in pista - Moritz, il primo della stagione sulla Corviglia. discoveryalps.it

08/12/2002 - Oro nel SuperG ai mondiali di sci alpino di Lake Louise per l'italiana Karen Putzer #accaddeoggi x.com

SEMPRE PIÙ VICINO! Sesto in discesa libera, quarto ieri in superG! Dominik Paris corteggia il podio e si conferma il più veloce dei nostri azzurri dello sci alpino a Beaver Creek! ? “Arrivare in fondo così è ottimo. Il bilancio delle prime gare è positivo”. #It - facebook.com facebook