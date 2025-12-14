LIVE Sci alpino SuperG St Moritz 2025 in DIRETTA | Goggia per la vittoria il giorno di Pirovano?

Segui in tempo reale il SuperG di St. Moritz 2025, con Goggia pronta a puntare alla vittoria e Pirovano in cerca di una prestazione importante. Rimani aggiornato su tutte le emozioni e i risultati di questa gara di sci alpino, vivendo ogni istante dell'evento con noi.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Super G di St. Moritz, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Ultimo giorno di gare sulla mitica pista Corviglia di St. Moritz (Svizzera): dopo le due discese degli scorsi giorni, con i successi di Lindsey Vonn ed Emma Aicher, il weekend si chiude con il Super G. L'Italia proverà a fare la voce grossa in questa gara con Sofia Goggia e Laura Pirovano. Le due azzurre si sono dimostrate veloci e competitive in questo weekend, ottenendo risultati di grande rilievo in entrambe le discese.

