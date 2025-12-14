LIVE Sci alpino SuperG St Moritz 2025 in DIRETTA | buona gara di Melesi attesa per Goggia

Segui in tempo reale le emozioni dello Sci alpino con la diretta del SuperG di St. Moritz 2025. Buona prestazione di Melesi e grande attesa per Goggia. Non perderti gli aggiornamenti sullo slalom maschile di Val d’Isère, in programma alle 9. Resta con noi per tutte le ultime notizie e risultati live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.11 Si entra nel vivo della gara! È il momento di Alice Robinson, pettorale numero 6. 11.10 Prima!! Weidle-Winkelmann guadagna mezzo secondo nell’ultimo settore e chiude con 15 centesimi di vantaggio su Cashman. La tedesca ha portato molta velocità sul Rominger, finendo molto forte. 11.09 Tanti errori di linea della tedesca sul muro, dove paga 37 centesimi 11.09 Partita Kira Weidle-Winkelmann 11.08 Seconda posizione per Melesi! L’italiana chiude a 45 centesimi da Cashman recuperando qualcosa nella parte finale. Oasport.it

Coppa del Mondo Sci LIVE, 14 dicembre 2025. SuperG femminile St.Moritz: start list, orari TV, italiane in pista - Moritz, il primo della stagione sulla Corviglia. discoveryalps.it

08/12/2002 - Oro nel SuperG ai mondiali di sci alpino di Lake Louise per l'italiana Karen Putzer #accaddeoggi x.com

SEMPRE PIÙ VICINO! Sesto in discesa libera, quarto ieri in superG! Dominik Paris corteggia il podio e si conferma il più veloce dei nostri azzurri dello sci alpino a Beaver Creek! ? “Arrivare in fondo così è ottimo. Il bilancio delle prime gare è positivo”. #It - facebook.com facebook