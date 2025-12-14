LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Vinatzer per una nuova svolta i pettorali di partenza

Benvenuti alla diretta live dello slalom di Val d’Isere, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo le ultime novità, i pettorali di partenza e le performance degli sciatori in tempo reale, con particolare attenzione a Vinatzer in cerca di una svolta importante. Restate con noi per aggiornamenti e risultati aggiornati.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Val d'Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con il consueto appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella località francese, che ospita il terzo slalom maschile della stagione, un'altra tappa di avvicinamento all'appuntamento a Cinque Cerchi. Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che vogliono riscattarsi dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti, i francesi padroni di casa Clement Noel e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi.

