LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Vinatzer ci riprova tanti i pretendenti al successo Il via alle 9.30

Segui in tempo reale il live dello slalom di Val d’Isere 2025, con Vinatzer che tenta la conquista e numerosi altri atleti pronti a sfidarsi per il successo. L’evento inizia alle 9.30, con aggiornamenti continui e tutte le emozioni della competizione. Non perdere gli sviluppi e le ultime notizie direttamente dalla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 9.09: Non mancano gli outsider di lusso. Felix McGrath è la punta della squadra norvegese ma attenzione anche al sempreverde Henrik Kristoffersen e a Timon Haugan. 9.06: Si prospetta un confronto estremamente equilibrato, con i norvegesi determinati a reagire dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative in una disciplina che li ha spesso visti protagonisti assoluti. A contendere il successo ci saranno anche i francesi di casa, guidati da Clément Noël e da Paco Rassat, reduce dal trionfo di Gurgl, oltre al brasiliano Lucas Braathen Pinheiro, vincitore della prova inaugurale di Coppa del Mondo a Levi. Oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Vinatzer per una nuova svolta, i pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE ALLE 10. oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG St. Moritz e slalom Val d’Isere, startlist, streaming - Ci attende una giornata davvero intensa e assolutamente da non perdere per quanto riguarda il Circo Bianco. oasport.it

Coppa del Mondo di sci, slalom gigante maschile in Val d’Isère: Alex Vinatzer sesto nella prima manche. Partita la discesa femminile a St. Moritz Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-sla - facebook.com facebook

Sci alpino stasera in tv: startlist slalom femminile Copper Mountain 2025, programma, streaming - x.com

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Vinatzer ci riprova, tanti i pretendenti al successo. Il via alle 9.30

Ski World Cup - Men GS, 1st run, Val d'Isere, Dec 13 2025

Video Ski World Cup - Men GS, 1st run, Val d'Isere, Dec 13 2025 Video Ski World Cup - Men GS, 1st run, Val d'Isere, Dec 13 2025