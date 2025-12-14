LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Vinatzer cerca la svolta anche tra i pali stretti

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla diretta live dello slalom di Val d’Isère, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Seguite con noi le emozioni della gara, con Vinatzer alla ricerca di una svolta tra i pali stretti. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con il consueto appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella località francese, che ospita il terzo slalom maschile della stagione, un’altra tappa di avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi. Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che vogliono riscattarsi dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti, i francesi padroni di casa Clement Noel e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. Oasport.it

live sci alpino slalomCoppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 in Val d'Isère: risultati e classifica di slalom e gigante maschile LIVE - La Coppa del mondo 2025 – 2026 di sci alpino maschile arriva in Val d'Isère, in Francia. olympics.com

live sci alpino slalomLIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: tris svizzero sul podio, 8° Vinatzer, si rivede Della Vite - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. oasport.it

live sci alpino slalom val d8217isere 2025 in diretta vinatzer cerca la svolta anche tra i pali stretti

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Vinatzer cerca la svolta anche tra i pali stretti

Ski World Cup - Men GS, 1st run, Val d'Isere, Dec 13 2025

Video Ski World Cup - Men GS, 1st run, Val d'Isere, Dec 13 2025