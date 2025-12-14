LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Vinatzer cerca la svolta anche tra i pali stretti
Benvenuti alla diretta live dello slalom di Val d’Isère, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Seguite con noi le emozioni della gara, con Vinatzer alla ricerca di una svolta tra i pali stretti. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con il consueto appuntamento fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella località francese, che ospita il terzo slalom maschile della stagione, un’altra tappa di avvicinamento all’appuntamento a Cinque Cerchi. Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi che vogliono riscattarsi dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti, i francesi padroni di casa Clement Noel e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. Oasport.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 in Val d'Isère: risultati e classifica di slalom e gigante maschile LIVE - La Coppa del mondo 2025 – 2026 di sci alpino maschile arriva in Val d'Isère, in Francia. olympics.com
LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: tris svizzero sul podio, 8° Vinatzer, si rivede Della Vite - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. oasport.it
Coppa del Mondo di sci, slalom gigante maschile in Val d’Isère: Alex Vinatzer sesto nella prima manche. Partita la discesa femminile a St. Moritz Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-sla - facebook.com facebook
Sci alpino stasera in tv: startlist slalom femminile Copper Mountain 2025, programma, streaming - x.com
Ski World Cup - Men GS, 1st run, Val d'Isere, Dec 13 2025