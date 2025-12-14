LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA | prosegue la rimonta di Alex Vinatzer
Segui in tempo reale le emozioni dello sci alpino a Val d’Isère 2025, con il focus sulla gara di slalom e le performance dei principali atleti. Aggiornamenti continui e risultati aggiornati per vivere al massimo l’evento.
13.28 Irriconoscibile Major, 16° a 1.49. E' il turno del croato Samuel Kolega (-0.95). 13.28 Adesso la pista è per gran parte in ombra. Altro fattore di cui tenere conto. 13.26 Niente da fare per Marchant, 14° a 1.33. Vinatzer mette la top10 nel mirino. Adesso fa paura il britannico Billy Major (-0.70): nella prima manche ha impressionato col n.30. 13.25 Ryding era dietro di 0.25 al terzo intermedio, poi è uscito. Ora il belga Armand Marchant (-0.67). 13.24 Va detto, per onestà intellettuale, come la seconda manche di Vinatzer sia stata buona, ma non superlativa.
