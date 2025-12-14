LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Meillard in testa ma sono tutti vicinissimi attesa per Vinatzer

Segui in tempo reale lo slalom di Val d'Isère 2025, con Meillard in testa e tutti molto vicini in classifica. Attesa per Vinatzer e aggiornamenti continui sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 9.40: Errore le finale per il norvegese Kristoffersen che lascia qualche decimo e chiude quarto a 43 centesimi dalla testa 9.39: Kristoffersen ha 19 centesimi di ritardo all’intermedio 9.38: Non le traiettorie ideali per Clement Noel che paga dazio e chiude sesto a 1?10 dalla testa 9.37: All’intermedio Noel ha 6 decimi di ritardo 9.36. Vicinissimo a Meillard il norvegese Haugan che, nonostante qualche problema alla schiena, è secondo a 5 centesimi dalla testa. Ora Noel 9.36: All’intermedio Haugan ha 22 centesimi di ritardo 9. Oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Vinatzer per una nuova svolta, i pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE ALLE 10. oasport.it

