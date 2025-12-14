LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Meillard davanti norvegesi vicinissimi Vinatzer insegue
Segui in tempo reale la gara di slalom maschile a Val d’Isère 2025, con Meillard in testa e i norvegesi a ridosso. Aggiorna la diretta per scoprire gli sviluppi e le posizioni dei principali protagonisti. Restano anche aggiornamenti sul supergigante femminile e sui pettorali di partenza, per vivere ogni emozione della giornata di sci alpino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 10.17: E’ TORNATO TOMMY SALA! E’ nono a 1?19 dalla testa. L’impressione è che la pista si sia leggermente velocizzata con una vasca meno pronunciata in alcune porte e ora tutti gli atleti ne stanno approfittando 10.16: Sala all’intermedio ha un ritardo di 1? 10.15: Anche Schwarz è davanti a Vinatzer. L’austriaco chiude con 2?18 di ritardo ed è 18mo. Ora Sala 10.12: Grande prestazione del britannico Taylor che nella seconda parte fa meglio addirittura di Meillard ed è settimo con 1?08 di ritardo, quasi un’impresa. Oasport.it
TRIPLETTA Svizzera nel gigante di Val d'Isere: MEILLARD torna alla vittoria | HIGHLIGHTS