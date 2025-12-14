LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna Serie A basket 2026 in DIRETTA | aperitivo di scudetto

Benvenuti alla diretta live di Olimpia Milano-Virtus Bologna, uno dei match più attesi della Serie A 2025-2026. Dopo il confronto nella semifinale di Supercoppa Italiana e l'incontro in Eurolega, le due rivali si affrontano ancora una volta in questa sfida cruciale per il campionato italiano. Seguite con noi tutte le emozioni e gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A di basket 2025-2026! Secondo confronto stagionale tra le due squadre dopo la semifinale della Supercoppa Italiana vinta dall’Olimpia Milano, ritrovandosi poi di fronte anche in Eurolega. I meneghini devono vincere per provare a risalire la classifica, con l’EA7 Emporio Armani attualmente in sesta posizione con 12 punti e a -6 dalla vetta occupata dagli acerrimi rivali e da Brescia. Nell’ultimo turno disputato la compagine di coach ‘Peppe’ Poeta ha battuto la Dolomiti Energia Trentino dopo due sconfitte consecutive, con Zach LeDay e Armoni Brooks in grande spolvero al pari di Josh Nebo e di Leandro Bolmaro. Oasport.it

???? La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a causa di un’infezione virale acuta, Stefano Tonut necessita di un periodo di riposo: la data della ripresa all’attività non è al momento identificabile. ???? Due to an acute viral infection, Stefano Tonut will need x.com