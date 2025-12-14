LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 9-7 Serie A basket 2026 in DIRETTA | sfida subito equilibrata ad Assago

Segui in tempo reale la sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, due delle squadre più blasonate del campionato di Serie A basket 2026. La partita, giocata presso l’Unipol Domus di Assago, si mantiene equilibrata con continui sorpassi e contro-sorpassi, offrendo grande spettacolo e intensità. Resta aggiornato sugli sviluppi del match cliccando sul nostro live.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 9-7, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sfida subito equilibrata ad Assago CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-7 PAJOLA! DIFESA E CANESTRO, LA VIRTUS RISPONDE. 9-5 ARMONI BROOKS! TRIPLA, BREAK DI 9-0 OLIMPIA. TIME-OUT IVANOVIC. 6-5 Taglio di LeDay per il sorpasso Milano. Due errori in lunetta di Quinn Ellis. Possesso Olimpia. Fallo antisportivo di Diouf. 4-5 Shavon Shields va fin in fondo, Contro-parziale Milano, -1. 2-5 Schiacciata di Armoni Books per sbloccare il punteggio per l'Olimpia. 0-5 Luca Vildoza sorprende la difesa di Brooks. Subito un break di 5-0 della Virtus. 0-3 Tripla dall'angolo di Alen Smailagic. Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Ellis Shields Brooks LeDay Booker (Olimpia Milano); Vildoza Edward Jallow Diouf Smailagic (Virtus Bologna) 19:55 È il momento della presentazione dei due roster. Oasport.it LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: aperitivo di scudetto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! oasport.it Su che canale vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi: orario, programma, streaming - E' il 'Clasico' del basket italiano: stiamo parlando di Olimpia Milano- oasport.it ???? La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a causa di un'infezione virale acuta, Stefano Tonut necessita di un periodo di riposo: la data della ripresa all'attività non è al momento identificabile. ???? Due to an acute viral infection, Stefano Tonut will need