LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 74-63 Serie A basket 2026 in DIRETTA | orgoglio milanese V-nere ko al Forum! Brooks e LeDay decisivi

La sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna si è conclusa con una vittoria dei padroni di casa, 74-63, al Forum. Una partita avvincente che ha visto protagonisti Brooks e LeDay, decisivi per il risultato finale. Segui gli aggiornamenti sulla Serie A basket 2026 in questa diretta live.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 74-63, Serie A basket 2026 in DIRETTA: orgoglio milanese, V-nere ko al Forum! Brooks e LeDay decisivi CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:53 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito anche quest'oggi. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 21:50 TOP SCORER: Olimpia Milano: Brooks 23, LeDay e Nebo 14; Virtus Bologna: Vildoza 13, Smailagic 12, Edwards 11 Finisce qui: all'Unipol Forum un'Olimpia Milano limitata nelle rotazioni per le tante assenze piega la Virtus Bologna per 74-63. 74-63 Zach LeDay per la tripla del ko. 71-63 12 anche per Diouf. 71-62 Josh Nebo lascia un libero sul ferro. Ultimo minuto al Forum! 70-62 Armoni Brooks dalla rimessa per dare ossigeno a Milano.

OLIMPIA SU JORDAN FORD! Secondo il Corriere della Sera, il play di Trapani è tra i profili seguiti da Milano, sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi vista la situazione infermeria. Così il CorSera... https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/mercato-l - facebook.com facebook

Questa sera il match di Serie A tra le due storiche rivali: palla a due fra Olimpia Milano e Virtus Bologna alle 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW #SkySportBasket #LBASerieA #Milano #Bologna x.com