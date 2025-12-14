LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 66-54 Serie A basket 2026 in DIRETTA | meneghini a +12 a 5? dal termine i bolognesi provano a rientrare
Segui in tempo reale l'andamento della sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, valida per la Serie A basket 2026. La partita è in corso con i meneghini avanti di 12 punti a cinque minuti dalla fine, mentre i bolognesi cercano di recuperare. Aggiorna la diretta per non perdere gli ultimi minuti di una sfida combattuta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-57 Karim Jallow da tre per tenere vive le speranze bolognesi. 68-54 22 per Marko Guduric dalla lunetta. 66-54 12 per Quinn Ellis a cronometro fermo. 65-54 Shavon Shields da tre dopo l’ottimo rimbalzo offensivo di Ricci. 62-54 Luca Vildoza va fin in fondo. 62-52 12 per Josh Nebo in lunetta e +10 Olimpia. 61-52 Marko Guduric replica immediatamente alla stessa maniera. 58-52 Nicola Akele perfetto da tre. Inizia al frazione decisiva al Forum! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’Olimpia Milano è davanti 58-49 sulla Virtus Bologna. 58-49 ARMONI BROOKS DA LONTANISSIMO! 55-49 INCHIODATA DI SMAILAGIC! 55-47 Shavon Shields in transizione! L’Olimpia prova la fuga, time-out Ivanovic. Oasport.it
