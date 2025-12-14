LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 58-49 Serie A basket 2026 in DIRETTA | 21 punti di Armoni Brooks fuga milanese nel terzo quarto

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 58-49, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 21 punti di Armoni Brooks, fuga milanese nel terzo quarto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia al frazione decisiva al Forum! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l'Olimpia Milano è davanti 58-49 sulla Virtus Bologna. 58-49 ARMONI BROOKS DA LONTANISSIMO! 55-49 INCHIODATA DI SMAILAGIC! 55-47 Shavon Shields in transizione! L'Olimpia prova la fuga, time-out Ivanovic. 53-47 Zach LeDay dalla media! +6 Milano e 11 punti per lui. 51-47 Giocata di Nebo per il +4 Olimpia a meno di tre minuti dalla terza sirena. 49-47 Un solo libero segnato da Marko Guduric. 48-47 Saliou Niang interrompe l'emorragia e appoggia per il -1 Virtus. 48-45 22 per Zach LeDay in lunetta per allungare il break a 10-0.

