LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 43-45 Serie A basket 2026 in DIRETTA | partita ancora intensa nella ripresa

Segui in tempo reale l'incontro tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, una sfida avvincente della Serie A basket 2026. La partita si mantiene equilibrata e intensa, con continui sorpassi e momenti di grande spettacolo. Restate aggiornati per tutte le azioni e gli sviluppi più importanti del match.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 43-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: partita ancora intensa nella ripresa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-45 Bomba di LeDay! Contro-parziale di 8-0 dei padroni di casa, time-out immediato di Dusko Ivanovic. 43-45 TRIPLA DI BROOK! ESPLODE IL FORUM, -2 MILANO. 40-45 22 per Armoni Brooks. -5 e possesso Olimpia. Fallo antisportivo di Karim Jallow. 38-45 Tap-in di Nicola Akele! Break di 7-0 dei campioni d'Italia. 38-43 Bomba di Vildoza in transizione per il +5 Bologna. 38-40 Appoggio di Nicola Akele per il vantaggio Virtus. 38-38 Risponde subito Armoni Brooks con la stessa moneta. 35-38 Tripla di Luca Vildoza! Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 35-35 con cui si era chiuso il primo tempo. 20:55 10 punti equamente divisi tra Josh Nebo e Armoni Brooks per l'Olimpia Milano, con 11 punti di Carsen ...

