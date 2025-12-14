LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 35-35 Serie A basket 2026 in DIRETTA | sale in cattedra Edwards perfetta parità dopo 20?

Segui in tempo reale l’andamento della sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, con il punteggio di 35-35 all’intervallo. Edwards si distingue sul parquet, mentre le due squadre si contendono il predominio in un match equilibrato e ricco di emozioni. Resta aggiornato per tutte le novità e le azioni più importanti del secondo tempo.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 35-35, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sale in cattedra Edwards, perfetta parità dopo 20? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preghiera di Zach LeDay non va a bersaglio: all'intervallo lungo match in perfetta parità sul 35-35! Time-out Poeta, con meno di 15? rimasti sul cronometro in questo secondo quarto. 35-35 Carsen Edwards dalla media. 11 punti per lui, ancora parità. 35-33 Quinn Ellis col coast-to-coast! Ancora vantaggio Olimpia. 33-33 Alen Smailagic impatta nuovamente nel punteggio. 33-31 Shavon Shields col fadeaway per riportare Milano avanti e interrompere il parziale bianconero. L'ex Bayern Monaco fallisce il libero del sorpasso bolognese. 31-31 CARSEN EDWARDS! TRIPLA COL FALLO, PAREGGIO.

OLIMPIA SU JORDAN FORD!? Secondo il Corriere della Sera, il play di Trapani è tra i profili seguiti da Milano, sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi vista la situazione infermeria. Così il CorSera... https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/mercato-l - facebook.com facebook

???? La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a causa di un’infezione virale acuta, Stefano Tonut necessita di un periodo di riposo: la data della ripresa all’attività non è al momento identificabile. ???? Due to an acute viral infection, Stefano Tonut will need x.com

