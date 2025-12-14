LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 31-26 Serie A basket 2026 in DIRETTA | doppia cifra per Nebo e Brooks le V-nere non mollano

Segui in tempo reale l'incontro tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, valido per la Serie A 2026. La partita vede protagonisti Nebo e Brooks, entrambi in doppia cifra, mentre le V-nere non mollano. Restate aggiornati per gli sviluppi e le emozioni di questa sfida combattuta.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 31-26, Serie A basket 2026 in DIRETTA: doppia cifra per Nebo e Brooks, le V-nere non mollano CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ex Bayern Monaco fallisce il libero del sorpasso bolognese. 31-31 CARSEN EDWARDS! TRIPLA COL FALLO, PAREGGIO. 31-28 22 per Saliou Niang a cronometro fermo. I campioni d'Italia si rifanno ulteriormente sotto, -3. 31-26 Altra tripla di Alen Smailagic. Mini-break Virtus, -5 e time-out Poeta. 31-23 Carsen Edwards brucia la retina da tre. 31-20 Marko Guduric ruba palla a Edwards e segna in disturbato. 29-20 Semi-gancio di Alen Smailagic. 29-18 Completato il gioco da tre punti. 28-18 Tap-in e fallo di Josh Nebo. 26-18 22 per il giovane talento della Nazionale, per rosicchiare qualche punto all'Olimpia.

