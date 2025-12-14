LIVE Conegliano-Scandicci Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | la finale tutta italiana vale il titolo!

Segui in tempo reale la grande finale del Mondiale per club femminile 2025, tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci. Una sfida tutta italiana che assegnerà il titolo mondiale, offrendo emozioni e spettacolo dal primo all’ultimo punto. Restate con noi per aggiornamenti live e highlights dell’attesa partita.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci. Il centro del mondo del volley femminile, per una notte, è in Brasile. A San Paolo va in scena una finale che racconta molto più di una semplice sfida per un trofeo: il Mondiale per Club femminile si chiude con un derby italiano, un evento che certifica la forza, la continuità e la profondità di un movimento capace di imporsi stabilmente ai massimi livelli internazionali. Prosecco DOC Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci si giocano il titolo iridato al termine di un percorso che le ha viste dominare i rispettivi gironi e superare semifinali di altissimo profilo. Oasport.it

