LIVE Conegliano-Scandicci 1-3 Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | toscane sul tetto del mondo!

Scandicci conquista il titolo al Mondiale per club femminile 2025, battendo Conegliano 3-1 nella finale in diretta. Una serata storica per il volley italiano, con le toscane che si issano sul tetto del mondo, mentre le campionesse in carica del Veneto si devono accontentare del secondo posto.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48: Si chiude qui questa serata memorabile, due squadre italiane in finale al Mondiale per club, ha vinto Scandicci con pieno merito contro Conegliano che resta una corazzata ma è alla seconda sconfitta consecutiva in una finale. Da martedì è ancora Mondiale per Club maschile con l’Italia che spinge Perugia in un torneo molto complicato con tre squadre brasiliane, una polacca, oltre agli umbri. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte! 22.45: Per Scandicci 25 punti di Antropova, 18 puynti di una Skinner che è stata protagonista di un grande torneo, 14 di Nwakalor, 7 a testa Weitzel e Bosetti. Oasport.it

