LIVE Conegliano-Scandicci 1-2 Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | Haak riaccende le venete 25-21 nel terzo set

Diretta live tra Conegliano e Scandicci nel Mondiale per club di volley femminile 2025. Dopo un inizio equilibrato, Haak riaccende le venete, portandole a un emozionante terzo set. Segui gli aggiornamenti e i momenti salienti di questa sfida intensa e combattuta.

© Oasport.it - LIVE Conegliano-Scandicci 1-2, Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA: Haak riaccende le venete, 25-21 nel terzo set C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-8 Slash Weitzel 5-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaa 5-6 Errore al servizio Conegliano 5-5 Primo tempo dietro Chirichella 4-5 Parallela di Antropova da zona 2 4-4 Primo tempo Lubian 3-4 Murooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor 3-3 La pipe di Zhu 2-3 Primo tempo Nwakalor 2-2 Parallela di Gabi da zona 4 1-2 Mano out Antropova da seconda linea 1-1 Diagonale di Skinner da zona 4 1-0 Mano out Haak in pipe 25-21 Diagonale di Gabi da zona 4 e la partita si riapre! Haak ha risvegliato le venete e ora tutto può succedere 24-21 Mano out Franklin da zona 4 24-20 Parallela di Ruddins da zona 2 24-19 La pipe di Haak 23-19 Pallonetto vincente di Ruddins da zona 4 23-18 Errore al servizio Scandicci 22-18 Vincente Antropova da zona 2 22-17 Primo tempo Lubian 21-17 Parallela di Antropova da zona 2 21-16 Gabi vincente sulle mani del muro 20-16 Parallela di Franklin da zona 4 20-15 La pipe di Zhu 19-15 In rete Gabi dopo l’alzata non precisa di Wolosz 19-14 Gabi vincente a due mani da zona 4 18-14 Gabi vincente da zona 4. Oasport.it Conegliano - Scandicci | Highlights | Finals, Match 1 | Lega Volley Femminile 2023/24 LIVE Conegliano-Scandicci 1-2, Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA: Haak riaccende le venete, 25-21 nel terzo set - 21 Diagonale di Gabi da zona 4 e la partita si riapre! oasport.it

