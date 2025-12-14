LIVE Conegliano-Scandicci 0-2 Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA | le toscane dominano il secondo set 19-25

Live dal match tra Conegliano e Scandicci, valido per il Mondiale per club di volley femminile 2025. Le toscane hanno conquistato il secondo set con un’ottima prestazione, portandosi sul punteggio di 0-2. La partita è caratterizzata da un'intensa battaglia tra le due squadre, con Scandicci che ha mostrato superiorità in diversi fondamentali.

1-3 Mano out Bosetti da zona 4. Ma che difesa di Ognjenovic 1-2 Primo tempo Nwakalor, non previsa Moki in difesa 1-1 Vincente Haak da zona 2 0-1 Vincente Skinner da zona 4 Battuta, ricezione, attacco, difesa! Scandicci ha dominato in tutti i fondamentali. Conegliano è rimasta al 24-20 del primo set, ha perso Zhu, messa in panchina dopo qualche ricezione e qualche attacco sbagliato ma Sillah non riesce a fare la differenza. Wolosz meno ispirata e precisa del solito, difesa non così efficace e si spiega il divario fra le due squadre in questo secondo set 19-25 Lo chiude Skinner da zona 4.

